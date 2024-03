Biomasseheizkraftwerk erweitert sein Nahwärmenetz in Aichach

Das Nahwärmenetz der Biomasse Wärmeverbund Aichach GmbH baut ab Montag das Leitungsnetz in der Schulstraße und der Martinstraße aus. Dazu wird eine Straße gesperrt.

Die Biomasse Wärmeverbund Aichach GmbH (BWA) besteht nun schon seit 1996. Das derzeitige Nahwärmenetz beträgt 25 Kilometer und wird stetig ausgeweitet. In diesem Jahr steht nun eine weitere Erweiterung an. Das Nahwärmenetz in der Schulstraße und Martinstraße wird ausgebaut. Die Arbeiten beginnen am Montag, 25. März, teilt BWA-Geschäftsführer Richard Brandner mit.

Der Anbau des Verwaltungsgebäudes wird an das Nahwärmenetz der BWA angeschlossen und in der Schulstraße werden mehrere Geschosswohnungsbauten ebenfalls künftig mit Wärme, erzeugt aus regenerativer Energie, versorgt, so die BWA. 2023 lag der Anteil der erneuerbaren Energien im Biomasseheizkraftwerk Aichach bei 94,3 Prozent. Rund 91 Prozent der benötigten Bio-Wärme wurde über eine Kraftwärmekopplung erzeugt, berichtet Brandner. Die eingesetzten Waldhackschnitzel kommen aus der Region.

Bauzeit in Aichach: zweieinhalb Monate

Insgesamt haben die neuen Anschlüsse in der Schulstraße und Martinstraße einen Leistungsbedarf von 700 Kilowatt (kW). Deshalb wird die Hauptleitung, von der Krankenhausstraße kommend an der Ludwig-Steub-Schule vorbei, in die Schulstraße verlängert. Es stehen somit weitere Leitungskapazitäten für künftige Anschlüsse zur Verfügung, so Brandner. Die Bauzeit beträgt circa 2,5 Monate. Die Kosten belaufen sich auf etwa 650.000 Euro.

Baubeginn ist Montag, 25. März, mit einer Vollsperrung der Schulstraße für zwei Wochen von der Kreuzung Martinstraße bis Höhe Stadtmuseum. Die Tiefgarage soll laut Brandner anfahrbar sein, es könnte aber zu Behinderungen kommen. Die BWA entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten und Verkehrsbehinderungen, heißt es in der Pressemitteilung. "Leider gibt es ohne Tiefbau keine Energiewende", sagt Brandner. "Die Verlegung und Erweiterung ist ein wichtiger Baustein der Stadt Aichach hin zur Energiewende." (AZ)