Biomasse-Heizkraftwerk in Aichach steht vor Herausforderungen

Plus Die Biomasse Wärmeverbund Aichach GmbH schließt das Jahr 2022 mit Gewinn ab. Doch der Ausblick von Geschäftsführer Richard Brandner im Stadtrat bremst die Euphorie.

Die Biomasse Wärmeverbund Aichach GmbH (BWA) hat im Jahr 2022 weniger Wärme abgesetzt, das Wirtschaftsjahr aber trotzdem mit einem Jahresüberschuss von rund 405.000 Euro abgeschlossen. Das war schon im Finanzausschuss Thema gewesen. Die Zukunft sehe nicht ganz so rosig aus, stellte Geschäftsleiter Richard Brandner am Donnerstagabend im Aichacher Stadtrat fest, als es um den Jahresabschluss 2022 ging.

Die Anlage wurde im Herbst 1997 als Biomasse-Heizwerk zur Wärmeversorgung in Betrieb genommen. 2007 wurde sie zum Biomasse-Heizkraftwerk umgebaut und erzeugt seitdem auch Strom, der ins Netz eingespeist wird. Die Leistung von 897 Kilowatt entspricht etwa dem Verbrauch von 1000 Haushalten. Verwendet werden für die Anlage Hackschnitzel aus der Wald- und Landschaftspflege – jährlich etwa 15.000 Tonnen. Mit dieser Biomasse werden etwa 5,8 Megawatt (MW) Wärme erzeugt. Dazu gibt es einen Gaskessel mit einer Leistung von 3,2 MW und einen Ölkessel mit 3,0 MW sowie zur Sicherheit einen Wärmecontainer mit 2,0 MW.