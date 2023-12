Aichach

Verwaltungsgebäude wird für rund 1,6 Millionen Euro saniert

Während nebenan der Erweiterungsbau fertiggestellt wird, gibt es auch am alten Verwaltungsgebäude der Stadt Aichach am Tandlmarkt viel zu tun. Unser Bild zeigt beide Gebäudeteile von der Martinstraße aus.

Plus Während am Neubau gearbeitet wird, beschließt der Aichacher Stadtrat die Sanierung des alten Teils des Verwaltungsgebäudes und vergibt Aufträge im Millionenumfang.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Vom Sitzungssaal des Aichacher Stadtrats gibt eine Glastür jetzt schon den Blick in den Erweiterungsbau frei, der gerade für die Aichacher Stadtverwaltung gebaut wird. Noch fehlen dort die Türen. Den Auftrag für diese hat der Aichacher Stadtrat in seiner Weihnachtssitzung am Donnerstag ebenso vergeben wie für eine Reihe weiterer Arbeiten. Doch auch am Verwaltungsgebäude I selbst ist viel zu tun. Die Sanierung beschloss der Stadtrat mit 27:1. Investiert wird voraussichtlich die Summe von 1,61 Millionen Euro. Der Erweiterungsbau soll Ende 2024 fertig sein, die Sanierung im August 2025.

Während der Erweiterungsbau im Stadtrat teils heftig umstritten war, gab es nun über die Sanierung des Altbaus keinerlei Diskussion: Der Stadtrat hatte sich bereits in seiner Klausur im September mit der Sanierung befasst, und war sich einig, sie in einem Zuge im Jahr 2025 durchzuziehen, anstatt sie auf drei Jahre zu verteilen. Dass es bei dem in die Jahre gekommenen Gebäude Handlungsbedarf gibt, war unstrittig.

