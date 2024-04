Bundesweit bekannte Künstler zeigen, "was auf dem Spiel steht"

Plus Der Kunstverein präsentiert Teil zwei seiner Ausstellung im Köglturm. Damit möchte er ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Hass setzen. Was zu sehen ist.

Im Aichacher Köglturm ist ab sofort Teil zwei der Ausstellungsreihe „Was auf dem Spiel steht“ zu sehen. Der Kunstverein Aichach möchte damit ein weiteres Zeichen setzen gegen Ausgrenzung, Hass und Gewalt und für Demokratie, Vielfalt, Offenheit und Kommunikation.

Die Idee zur Ausstellung ist im Zuge der Bewegung "Aichach bleibt bunt" entstanden. Während der erste Teil ausschließlich Mitgliedern des Kunstvereins vorbehalten war, wird nun der Kreis auf zehn bundesweit bekannte Künstlerinnen und Künstler erweitert. Allesamt sind aufgrund vergangener Ausstellungen in Aichach keine Unbekannten.