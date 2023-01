Aichach

vor 1 Min.

Das Haushaltsjahr 2022 endet für Aichach überraschend gut

Deutlich mehr Gewerbesteuer als erwartet nahm die Stadt Aichach 2022 ein. Hier ein Blick auf den "Gewerbepark an der B300" in Ecknach.

Plus Die Stadt nimmt deutlich mehr Geld ein als erwartet – vor allem bei der Gewerbesteuer. Das Rücklagenpolster soll beim nächsten Haushalt helfen.

Von Claudia Bammer

Erfreulich gut ist die Stadt Aichach finanziell durch das vergangene Jahr gekommen, was vor allem an höheren Einnahmen liegt. Das geht aus den vorläufigen Ergebnissen des Haushalts 2022 hervor, die Wolfgang Ostermair, der Leiter der Finanzverwaltung, im Stadtrat präsentierte. Die Stadt konnte sowohl auf den Griff in die Rücklagen als auch auf den eingeplanten Kredit verzichten und sogar leicht Schulden abbauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

