Das ist am Wochenende beim Stereostrand-Festival in Aichach geboten

21 Bands, drei Bühnen, zwei Tage: Nach zwei Jahren Corona-Pause wagt das Stereostrand-Festival am San-Depot einen Neustart. Es sind sogar noch Tickets zu haben.

Auf dem Festivalgelände am San-Depot in Aichach laufen die finalen Vorbereitungen: Am Montag ist die kleine Bühne am Bach angekommen; Dienstag wurde die große Bühne aufgebaut. Am Freitag, 12. August, dann geht das Stereostrand-Festival nach zwei Jahren Zwangspause durch die Corona-Pandemie endlich wieder los. Insgesamt 21 Bands unterschiedlicher Genre treten auf, darunter die Exil-Münchner Frittenbude und das schwedische Duo Friska Viljor als Headliner, aber auch zahlreiche lokale Künstlerinnen und Künstler. Neben der Musik gibt es viel Programm für die ganze Familie.

Stereostrand-Festival: So lautet das Programm

Offizieller Startschuss ist am Freitag, 15.30 Uhr, mit dem Einzug der Festwirte begleitet von den Pipinsrieder Musikanten. Um 16 Uhr startet auf dem Festivalgelände am San-Depot in Aichach die Gitarrengruppe um Uli Mill auf der Bühne, um gemeinsam bekannte Songs aus der Rock- und Popgeschichte zu spielen. Die Aichacher Band Laderampe spielt um 16.30 Uhr. Im Laufe des Tages folgen Felix Kramer, Mahout, Barska and the Factory, Ebow, Modest, Granada und Frittenbude. Außerdem wird es mehrere Poetry-Slam-Aufführungen geben.

36 Bilder Stereostrand in Aichach: Die besten Bilder von 2019 Foto: Anna Schmid

Am Samstag beginnt der Festivaltag mit Schwarzbauer & Maklar um 13.30 Uhr. Später treten Maxi Pongratz, Matija, Kalaska, Umme Block, Janik Elijah, Steiner und Madlaina, Loren Berí, The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra und Friska Viljor auf. Außerdem sind am Samstag eine Lesung sowie klassische Musik für Kinder ab fünf Jahren geboten. Auch darüber hinaus gibt es für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren an beiden Festivaltagen ein umfangreiches Programm. Das vollständige Programm ist auf der Homepage des Festivals zu finden.

"Wir haben immer eine Mischung von lokalen Künstlerinnen und Künstlern und welchen aus der ganzen Welt", erklärt Dominik Kneißl, der für die Pressearbeit von Stereostrand zuständig ist. "Es ist in diesem Jahr wieder ein gutes und gemischtes Programm", ist sich Kneißl sicher.

Für das Stereostrand-Festival sind noch Tickets verfügbar

Das erste und bislang einzige Mal hat das Stereostrand-Festival 2019 stattgefunden. Die Organisatoren hatten mit ihm die Lücke gefüllt, die das Stereowald-Festival hinterlassen hat, das 2014 und 2015 am Grubet stattfand. Beim Neustart im San-Depot unter dem passend zum Ort abgewandelten Namen Stereostrand war das Festival direkt ausverkauft. Rund 2500 Besucher feierten mit 16 Bands und Musikern. 2020 und 2021 musste es wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Lesen Sie dazu auch

In diesem Jahr ist der Vorverkauf allerdings etwas verhaltener verlaufen. Rund ein Drittel der insgesamt 3000 Tickets ist noch zu haben. Allerdings habe die Nachfrage zuletzt noch mal angezogen, erklärt Dominik Kneißl. "Die Wetterprognosen sehen gut aus und auch die Corona-Zahlen sind rückläufig." Deshalb würden nun doch einige ein Ticket kaufen, die bis dahin abgewartet hätten. "Das ist auch völlig verständlich." Dennoch hoffen die Verantwortlichen, dass das Festival am Ende ausverkauft sein wird - auch aus finanziellen Gründen.

Auf dem Gelände des Stereostrand-Festivals am San-Depot in Aichach laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Am Freitag, 12. August, geht es nach zwei Jahren Zwangspause wieder los. Foto: Dominik Kneißl

Alle wichtigen Infos rund um Stereostrand 2022