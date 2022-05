Aichach

06:30 Uhr

Der Solarpark in Aichach bekommt mehr Platz an der Sonne

Plus Für die Freiflächen-Photovoltaikanlage bei Oberwittelsbach verlegt der Aichacher Stadtrat die Ausgleichsfläche. Vorher wird lange diskutiert – nicht immer sachlich.

Von Claudia Bammer

Der Solarpark, der südlich des Aichacher Ortsteil Oberwittelsbach entstehen soll, soll möglichst viel Energie erzeugen. Eine Mehrheit im Stadtrat sprach sich deshalb für eine Verlegung der Ausgleichsfläche für die Anlage aus. Statt im Süden soll sie nun im Nordwesten der Fläche am Waldrand angelegt werden. Damit stünde, so die Befürworter, mehr sonnige Fläche für Solarmodule zur Verfügung. Vor der Entscheidung wurde ausgiebig diskutiert, teilweise auch in etwas schärferer Tonlage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen