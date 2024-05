Die Stadt Aichach bezuschusst den neuen BCA-Campus

Plus Der Aichacher Finanzausschuss spricht sich für eine höhere Förderung aus. Die Richtlinien dafür kommen auf den Prüfstand. Ein anderer Zuschussantrag wird vertagt.

Große Pläne hat der Ballspiel-Club Aichach (BCA) für sein Sportheim bei den Paar-Plätzen. Das in die Jahre gekommene Gebäude, das Umkleidekabinen und das Paarstüberl bei den Trainingsplätzen der Fußballer am Vogelherd beherbergt, soll komplett von einem Neubau, dem BCA-Campus, abgelöst werden. Der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats sprach sich einstimmig für einen Zuschuss von knapp 64.000 Euro aus.

Der BCA-Campus ist nicht nur für die Fußballer gedacht: Dort sollen auch die Schachspieler Räume bekommen. Das 30 auf acht Meter große, rollstuhlgerechte Gebäude soll einen Multifunktionsraum, Umkleiden mit Duschen, Toiletten sowie einen Technik- und Geräteraum plus großer Terrasse umfassen. Im Finanzausschuss lag nun ein Antrag auf Bezuschussung nach den Sportförderrichtlinien der Stadt vor.