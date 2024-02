Einbrecher suchen Firma in Gewerbegebiet an B300 bei Aichach heim

Unbekannte Einbrecher steigen in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet "Acht300" zwischen Aichach und Dasing ein. Nun bittet die Kripo mögliche Zeugen um Hinweise.

Unbekannte Täter sind gewaltsam in ein Firmengebäude an der Joseph-von-Fraunhofer-Straße im Gewerbegebiet "Acht300" am Gallenbacher Berg an der Bundesstraße B300 bei Aichach eingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat am Samstag. Der oder die Täter stahlen mehrere Felgen.

Kriminalpolizei Augsburg ermittelt zu Einbruch

Die genaue Schadenshöhe werde derzeit noch abgeklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323-3821. (nsi)