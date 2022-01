Aichach

vor 19 Min.

Feuer in Aichach war wohl Brandstiftung – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein Feuer brach am Samstagabend in einer Wohnung aus. Noch am selben Abend fahndete die Polizei nach dem mutmaßlichen Brandstifter. Er wurde am Sonntag festgenommen.

Plus Ein Feuer in einer Wohnung eines Aichacher Mehrfamilienhauses hat am Samstagabend für einen Großeinsatz gesorgt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Brandstifter fest.

Von Nicole Simüller

Ein Brand in einer Wohnung eines Aichacher Mehrfamilienhauses sorgte am Samstagabend für einen größeren Feuerwehreinsatz. Nun gibt es Neuigkeiten dazu. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen wurde das Feuer wohl absichtlich gelegt.

