Abgebrannte Linde in Mauerbach war eines von wenigen Naturdenkmälern

Plus In Obermauerbach machte vor zwei Wochen ein Blitzschlag einer rund 250 Jahre alten Linde ein Ende. Sie war eines von nur 20 Naturdenkmälern in Aichach-Friedberg.

Rund 250 Jahre hatte die Linde in Obermauerbach miterlebt. Damit war der Baum an der Kapelle zwischen Obermauerbach und dem Altomünsterer Ortsteil Xyger laut städtischem Bauamt einer der ältesten in ganz Aichach. Bis ihn am Sonntag vor zwei Wochen ein Blitz traf. Die Linde begann zu brennen und wurde völlig zerstört. Eine zweite, ebenfalls denkmalgeschützte Linde daneben blieb unversehrt. Die beiden Bäume gehörten zu einer überschaubaren Zahl von Naturdenkmälern im Wittelsbacher Land.

Naturdenkmäler im Landkreis Aichach-Friedberg 1 / 6 Zurück Vorwärts Aichach Pesteiche am Tandlmarkt Aichach-Obermauerbach Linde südlich von Obermauerbach Aichach-Oberwittelsbach Burgplatz

Aindling Eiche bei der Siegelwiese Aindling-Gaulzhofen Zwei Linden am Dorfkreuz Aindling-Pichl Schaezlerwald

Friedberg Erlen- und Silberweidenau im Ottmaringer Paardurchbruch, Altwasserweidenau im Ottmaringer Paardurchbruch, Weidenau im Ottmaringer Paardurchbruch, Rohrbacher Schwarzerlenbruch im Badegraben

Hollenbach Motzenhofener Eiche Inchenhofen-Sainbach Fünf Eichen Kissing Neukissinger Bahngruben, drei Linden an der Badangerkapelle

Pöttmes-Osterzhausen Drei Linden am Kirchplatz Pöttmes-Echsheim Baumbestand südlich des Sportplatzes, Föhren und Eiche nördlich des Sportplatzes Rehling Hügelgräber in der Lechebene mit Eichen, Taglilienfeld, Schaezlerwiese Todtenweis Heidewiese (Sander Heide)

Quelle: Untere Naturschutzbehörde

In Aichach gibt es lediglich zwei weitere Naturdenkmäler: den Burgplatz in Oberwittelsbach und die Pesteiche an der Kreuzung Tandlmarkt/Martinstraße in Aichach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

