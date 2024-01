Bauerndemos an A8: Auffahrt Adelzhausen nach München am Mittwoch dicht

Landwirte planen am Mittwoch in Aichach-Friedberg weitere Protestaktionen. Diese finden an den A8-Anschlussstellen in Adelzhausen, Dasing und Derching statt.

Autofahrer müssen am Mittwoch, 31. Januar, an der Autobahn A8 im Landkreis Aichach-Friedberg mit weiteren Protestaktionen von Landwirtinnen und Landwirten rechnen. Diese wollen einer Mitteilung von Kreisbäuerin Sabine Asum zufolge von 9 bis 15 Uhr die Autobahn-Auffahrt in Adelzhausen in Richtung München blockieren.

Protestaktionen auch an A8-Anschlussstellen Dasing und Derching

Weitere Protestaktionen finden jeweils von 9 bis 14 Uhr an der Autobahn-Anschlussstelle Dasing vor dem dortigen Bauernmarkt und in Derching nördlich der A8 in Fahrtrichtung Augsburg unmittelbar neben der dortigen Ausfahrt statt. Asum kündigte am Dienstagabend mit Blick auf die Haushaltsberatungen in Berlin an: "Wir möchten morgen sichtbar werden und zeigen, dass wir gespannt Richtung Berlin schauen."

Auch im Nachbarlandkreis Dachau kündigten Landwirte an diesem Mittwoch Protestaktionen an: Sie finden ab 9 Uhr an den Autobahnauffahrten Odelzhausen, Sulzemoos und Dachau/Fürstenfeldbruck statt. Dadurch ist dem Dachauer Landratsamt zufolge zeitweise ein Auffahren auf die A8 an diesen Anschlussstellen nicht möglich. (nsi)