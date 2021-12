Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg geht zurück

Nach dem neuen Höchststand der Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag sinken die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg wieder.

Relativ gute Nachrichten gibt es zum Ende der Woche für den Landkreis Aichach-Friedberg in Sachen Corona-Pandemie. Seit Mitte der Woche gehen die Inzidenzen zurück. Am Freitag meldet das RKI (RKI) 511,8 Infektionen unter 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen.

Seit Wochen fast täglich neue Corona-Höchstwerte in Aichach-Friedberg

Seit Anfang November meldete das RKI beinahe täglich neue Höchststände seit Pandemiebeginn. Der bis dato höchste Wert vom 25. April mit 226,5 war am 30. Oktober mit 225,1 fast erreicht. Erstmals überschritten wurde er am 6. November mit 245. Von da an ging es weiter steil nach oben. Binnen rund zweier Wochen hatte sich die höchste Corona-Inzidenz verdoppelt. So lag sie am 22. November bei 576,2.

Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt weiter

Am Samstag überschritt die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land erstmals die 600er Grenze, am Sonntag war mit 642 ein neuer Höchststand erreicht. Seiter gehen die Zahlen leicht zurück auf bis 571 am Donnerstag. Am Freitag gibt es nun einen größeren Sprung nach unten mit 511,8.