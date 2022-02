Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt leicht im Vergleich zum Vortag

Zum ersten Mal seit vielen Tagen hat sich der Corona-Anstieg am Freitag nicht weiter fortgesetzt. Die Inzidenz sinkt von 2314,4 auf 2264,0.

Seit dem 23. Januar ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg jeden Tag weiter angestiegen - teilweise auch mit größeren Sprüngen wie zuletzt von Mittwoch auf Donnerstag. Zum Wochenende ist der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) aber leicht gesunken: Am Freitag lag der Wert bei 2264,0. Damit liegt der Kreis bundesweit nun auf dem 14. Platz.

Drei Landkreise aus dem Umland unter den zehn höchsten Inzidenzen

Ob damit ein Abwärtstrend eingesetzt hat, ist aber völlig unklar. Bundesweit ist die Zahl der übermittelten Corona-Neuinfektionen erneut auf einen Höchststand gestiegen, ebenso wie die Inzidenz (1349,5). Auch in den umliegenden Landkreise steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter an. Gleich drei umliegende Landkreise sind unter den zehn höchsten Inzidenzen in Deutschland: der Landkreis Fürstenfeldbruck (3019,1), der Landkreis Dachau (2741,8) und der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (2498,7).

