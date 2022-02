Aichach-Friedberg

18:28 Uhr

Der Rückstau bei den Corona-Fällen in Aichach-Friedberg verringert sich

Plus Zuletzt konnte das Gesundheitsamt mehr Corona-Fälle abarbeiten. Ein Grund ist die Kontaktnachverfolgung in Kitas und Schulen, wo ab Montag neue Regeln gelten.

Von Marina Wagenpfeil

Zum ersten Mal seit Mitte Januar ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg im Vergleich zum Vortag nicht gestiegen. Am Donnerstag lag der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) noch bei 2314,4; zum Freitag sank er auf 2264,0. Von einer Trendwende will Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes, aber nicht sprechen: "Dazu ist es noch viel zu früh." Immerhin hat sich der Rückstau bei der Bearbeitung der Corona-Fälle laut Landratsamt zuletzt reduziert. Das liegt auch daran, dass in Kitas und Schulen kaum noch Kontakte nachverfolgt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

