Faschingsbälle, Demos und Kunst: Das ist am Wochenende los

der Stadt Friedberg wird am Sonntag, 28. Januar, ab 16 Uhr in der Max-Keitmayr-Halle in Friedberg stattfinden. Es haben sich auch die Garden des ORCC und der Narrneusia sowie der Tanzsportclub Blau-Weiß-Rot angekündigt. Es spielt die Band Star People. Karten gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro sowie an der Nachmittagskasse.