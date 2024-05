Gesucht: Wer wird die Königin im Wittelsbacher Land?

Auf dem Pöttmeser Volksfest wird erstmals die Wittelsbacher Land Königin gesucht. Bewerbungen sind bis 25. Mai möglich. Was die Regentin erwartet.

Eine Königin für das Wittelsbacher Land – die wird es in diesem Jahr zum ersten Mal geben. Die Gemeinde Pöttmes hat in Zusammenarbeit mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) die Aktion auf die Beine gestellt, bei der im Rahmen des Pöttmeser Volksfestes die Wahl zur „Wittelsbacher Land Königin“ im Mittelpunkt steht.

Gemeinderat Christian Vetter brachte die Idee ins Spiel, um so dem kränkelnden Volksfest wieder neuen Schwung zu verleihen. Der Zeitpunkt ist sorgsam gewählt: Pöttmes kann heuer nicht nur auf 700 Jahre Verleihung des Marktrechts zurückblicken. Auch das Volksfest wird 70. Jetzt hoffen die Veranstalter, dass sich viele junge Frauen für das Amt der Königin begeistern können und eine Bewerbung einreichen.

Die Bewerberinnen sollten zwischen 18 und 30 Jahre alt sein und aus dem Landkreis Aichach-Friedberg kommen. Die jungen Frauen müssen, so die Veranstalter, offen, sympathisch und volksfestbegeistert sein, um so dem traditionellen Fest wieder Leben einzuhauchen. Die Aufgabe der zukünftigen Majestät ist die Repräsentation des Landkreises. Daher wäre ein kleines bisschen Vorwissen über die Eigenarten des Wittelsbacher Landes von Vorteil, aber nicht ausschlaggebend, heißt es beim Verkehrs- und Verschönerungsverein.

Die Wittelsbacher Land Königin wird mit einem Diadem gekrönt

Geht es nach den Wünschen der Verantwortlichen, sollte die Königin den Landkreis weit über seine Grenzen hinaus bekannt machen und letztlich – in ein paar Jahren – auf der Grünen Woche in Berlin vertreten. „Das wäre das zukünftige Endziel“, erklärt Vetter hoffnungsvoll.

Aus allen Einsendungen, die über die Mail-Adresse des VVV laufen, wird eine Jury eine Vorauswahl treffen. Die ausgewählten Damen dürfen sich am Samstagabend, 1. Juni, beim Pöttmeser Volksfest dem Publikum präsentieren, das dann gemeinsam mit der Jury die Königin wählt. Diese erhält neben der Ehre zudem einen Sachpreis: einen Reisegutschein der Firma Spangler.

Außerdem wird die Wittelsbacher Land Königin natürlich standesgemäß mit einem stattlichen Diadem gekrönt, das passend zum Anlass in Blau-Weiß-Gold funkelt und schimmert. Die diesjährige Schärpe für die Saison 24/25 ist dabei ein einzigartiges Unikat: Sie ziert unter anderem das gestickte Logo zur 700-Jahr-Feier des Marktes Pöttmes. Die Schärpe verbleibt bei der Königin, die Krone wird an eine potenzielle Nachfolgerin weitergegeben.

Ist die Siegerin geeignet, darf sie in die Welt der Models schnuppern

Christian Vetter, der den Abend moderieren wird, ist stolz, eine ganz besondere Co-Moderatorin für die Sache gewonnen zu haben: Das Model Marie Rauscher aus Thierhaupten wird mit ihm gemeinsam durch den Abend führen. Rauscher, die inzwischen eine eigene Modelagentur leitet, hat noch ein extra Schmankerl in petto: Sollte eine der Bewerberinnen ansprechend und geeignet sein, winkt ihr die Möglichkeit auch mal ins Modelleben zu schnuppern.

Die Kosten der Aktion, rund 450 Euro, trägt der Markt Pöttmes. Schließlich liegt es dem Bürgermeister und seinen Ratsmitgliedern am Herzen, das Volksfest am Leben zu erhalten. Vor allem die Jugend fehlt. Mit der Königinnen-Wahl soll diese nach Hoffnung der Verantwortlichen wieder nach Pöttmes gezogen werden. Für Musik sorgt am Krönungsabend die Band Manyana.

Unterstützung gibt es von Landrat Klaus Metzger und dem Wittelsbacher Land Verein, der die Wahl eventuell in Zukunft bezuschussen wird. Schließlich hat nahezu jeder Landkreis der Umgebung seine Königin, nur in Aichach-Friedberg fehlt eine solche noch.

Bewerbungen können noch bis zum 25. Mai per Mail über vvv-poettmes@web.de eingereicht werden. Wichtig sind dabei ein Foto, sowie eine kurze, prägnante Vorstellung der eigenen Person.