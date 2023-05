Aichach-Friedberg

17:30 Uhr

Kirchenführungen und Handwerkskunst lassen Heimat erleben

In Schiltberg gab es am Sonntag im Rahmen des „Heimat.Erlebnistags“ zwei informative Kirchenführungen mit Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger.

Plus Beim Heimat-Erlebnistag stoßen Kirchenführungen in Schiltberg auf Interesse. In Pöttmes gibt es Einblicke ins Handwerk. In Aichach fällt eine Wanderung aus.

Von Xaver Ostermayr, Erich Echter, Inge von Wenczowski

Heimat besitzt für die Menschen in Bayern einen hohen Stellenwert. Darum initiierte das bayerische Heimatministerium gemeinsam mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege und den Bezirken erstmals einen bayernweiten „Heimat.Erlebnistag“. In ganz Bayern fanden am Sonntag für alle Bürgerinnen und Bürger über 300 regionale Aktionen, Führungen und Vorträge zu Heimatthemen statt. Auch im Wittelsbacher Land wurden mehrere Veranstaltungen angeboten.

Auch Schiltberg beteiligte sich am „Heimat.Erlebnistag“ und es hätte nicht passender sein können: Erstmals gab es in Bayern diesen Aktionstag und heuer jährt sich die Fertigstellung und Weihe der Schiltberger Pfarrkirche Sankt Maria Magdalena zum 250. Mal. Anlass genug für Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger, um zum Tag der Heimat zwei informative und kurzweilige Führungen im Schiltberger Gotteshaus zur Geschichte und Kunstgeschichte der prächtigen und ehemaligen Deutschordenspfarrkirche mit Berücksichtigung von Pfarrhof und Friedhof anzubieten.

