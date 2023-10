Aichach-Friedberg

26.10.2023

Kreisbauhof bekommt neuen Anbau für Büros und Sozialräume

Das Büro des Kreisbauhofs an der Industriestraße im Gewerbepark Ecknach (vorne) wird abgerissen und durch einen dreistöckigen Anbau ersetzt.

Plus Im Bauausschuss wird eine Machbarkeitsstudie für den Standort des Kreisbauhofs in Ecknach vorgestellt. Planer rechnen mit Kosten von rund 3,5 Millionen Euro.

Von Christian Lichtenstern

Der Kreisbauhof im Gewerbepark des Aichacher Stadtteils Ecknach ist nicht für diese Nutzung geplant worden. Der Landkreis hat vor Jahrzehnten den Standort eines Lagerhauses übernommen. Insbesondere die Büro- und Mitarbeiterräume sind nicht mehr zeitgemäß, reichen nicht aus und entsprechen nicht den Arbeitsschutzbestimmungen. Im Bauausschuss des Kreistags wurde jetzt eine Machbarkeitsstudie für einen Neubau vorgestellt, der nach Abbruch des Bestandsgebäudes an der gleichen Stelle, an der Frontseite zur Industriestraße, dreimal so viel Platz für acht Büroarbeitsplätze, Mitarbeiter-, Besprechungs-, Schulungs- und Sanitärräume schafft.

Vorgeschlagen wird vom Planungsbüro Endres + Tiefenbacher ein Anbau in Holzbauweise, der bei einer Bauzeit von 20 Monaten bis Ende 2026 nutzbar wäre. Der Neubau hätte eine Gesamtnutzfläche von 480 Quadratmetern auf drei Geschossen. Ab Mitte 2024 könnten als sofortige Abhilfe für die Platzprobleme und bis Ende der Bauzeit acht Standardcontainer aufgestellt werden. Die Kosten für das Projekt werden mit 3,5 Millionen Euro beziffert. Ob wirklich in diesem Umfang gebaut wird, steht aber noch nicht fest. Der Bauausschuss hat die Studie erst mal zur Kenntnis genommen. Der Kreistag muss die Planungsleistungen ausschreiben, und dann steht alles unter Vorbehalt der Zahlen des Haushalts 2024. Die Beratungen dazu beginnen in den kommenden Wochen.

