Neue Ärztinnen im Gesundheitsamt Aichach-Friedberg stellen sich vor

Mit drei Ärztinnen ist das Gesundheitsamt nun wieder gut aufgestellt. Einige Monate wird der kommissarische Gesundheitsamtsleiter noch im Einsatz bleiben.

Nach vielen Monaten der personellen Engpässe am Gesundheitsamt Aichach-Friedberg hat sich die Situation inzwischen wieder deutlich verbessert. Seit Ende August arbeiten nun wieder drei Ärztinnen am Gesundheitsamt. Für die Übergangszeit bleibt der Interimsleiter des Gesundheitsamtes, Kreisrechnungsprüfer Markus Pettinger, bis Mitte Mai 2023 weiterhin kommissarisch im Amt. Danach soll eine der Ärztinnen die Funktion übernehmen.

Am Gesundheitsamt Aichach-Friedberg herrschte lange Personalmangel

Alexandra Föse ist bereits seit zwei Jahren im Gesundheitsamt. Zuletzt hat die Ärztin jedoch den sechsmonatigen Amtsarztlehrgang besucht und erfolgreich abgeschlossen. Seit August ist sie nun wieder zurück in Aichach. Zuvor war Föse unter anderem am Uniklinikum Augsburg in der Strahlentherapie tätig. Ebenfalls seit August ist Alessa Paolina Paulangelo nun am Gesundheitsamt in Aichach. Zuvor war sie an der Kinderklinik am Uniklinikum Augsburg tätig, weshalb sie sich besonders für Kinder- und Jugendheilkunde interessiert und in dieser Fachrichtung derzeit auch promoviert. Die dritte Ärztin ist Karolina Andersson, die seit 1. April nun am Gesundheitsamt arbeitet. Zuvor war sie in einer Augsburger Klinik, wo sie vor allem orthopädisch und unfallchirurgisch gearbeitet hat. Sie startet im Herbst mit dem Amtsarztlehrgang.

"Wir sind mittlerweile ein tolles Team", sagte Markus Pettinger bei der Vorstellung der neuen Ärztinnen im Kreisausschuss, bei der sie auch von Landrat Dr. Klaus Metzger noch mal offiziell begrüßt wurden. Pettinger hatte im November 2021 die Leitung des Gesundheitsamtes übernommen, weil der Freistaat Bayern keine dauerhafte ärztliche Leitung in Aussicht stellte. Lange Zeit herrschte am Amt akuter Personalmangel beim Fachpersonal. Im Oktober letzten Jahres arbeitete dort etwa zwischenzeitlich kein einziger Arzt oder Ärztin. Nun sind es wieder drei Ärztinnen, die am Gesundheitsamt angestellt sind.

