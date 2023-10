Notfalldosen im Kühlschrank für den Ernstfall lagern

Das Landratsamt Aichach-Friedberg gibt ab sofort kostenlos sogenannte Notfalldosen aus. Sie sollen im Falle eines Notfalls wertvolle Zeit sparen.

Werden Sanitäter oder Notärztinnen zu einem Rettungsfall gerufen, brauchen sie meist dringend die Medikamentenpläne des Patienten oder der Patientin oder die Telefonnummer der ersten Kontaktperson, die verständigt werden soll. Dies auf die Schnelle in der Wohnung zu finden, ist schwierig bis unmöglich. Mit der "Notfalldose" soll sich das ändern. Darunter versteht man eine Dose mit abschraubbarem Deckel, in der die im Notfall wichtigsten persönlichen Daten stehen. Sie wird zu Hause in der Kühlschranktür platziert und liefert dem Rettungsdienst unmittelbar erste, wichtige Infos. Durch die Finanzierung der Notfalldosen von der Abfallverwertung Augsburg (AVA) können diese gratis an die Bürgerinnen und Bürger im Wittelsbacher Land abgegeben werden.

Kostenlose Notfalldosen gibt es vielerorts in Aichach-Friedberg

"Diese Dose kann im Notfall Leben retten", wird Landrat Klaus Metzger in einer Pressemitteilung zitiert. "Gerade für ältere Bürgerinnen und Bürger, die allein leben oder deren Angehörige im Rettungsfall nicht unmittelbar in der Nähe sind, ist dies eine mehr als sinnvolle Unterstützung." Die Notfalldosen werden im Landkreis Aichach-Friedberg ab sofort kostenlos an Bürgerinnen und Bürger verteilt. An folgenden Stellen können sie abgeholt werden: