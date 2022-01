Positiver Corona-Test? Das rät das Landratsamt Aichach-Friedberg

Ist der Corona-Test positiv, sind viele zunächst verunsichert, wie sie sich verhalten sollen. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg steigen derzeit ebenso wie bayern- und bundesweit wieder an. Für viele Betroffenen ist der Schock im ersten Moment groß, wenn der Selbsttest nicht nur einen, sondern zwei Striche anzeigt, denn das bedeutet in der Regel: Man hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Doch was tun nach dem positiven Corona-Test? Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was sind die ersten Schritte nach einem positiven Selbst- oder Schnelltest?

Ein positiver Selbst- oder Schnelltest muss immer durch einen PCR-Test bestätigt werden. Dieser Test ist in diesem Fall kostenlos. Als Nachweis gilt hier der positive Selbsttest oder das Schnelltestergebnis beispielsweise aus der Apotheke. Über den positiven Selbst- oder Schnelltest muss das Gesundheitsamt zunächst auch nicht informiert werden. Ansonsten gilt: Wer ein positives Selbst- oder Schnelltestergebnis hat, sollte sich umgehend in häusliche Isolation begeben und alle Kontakte mit anderen Menschen vermeiden. Für den PCR-Test darf die Isolation aber selbstverständlich verlassen werden.

Wo gibt es einen PCR-Test in meiner Nähe?

In den meisten Fällen ist der Hausarzt der richtige Ansprechpartner, wenn ein PCR-Test benötigt wird. Wichtig ist jedoch, dass man vorab telefonisch einen Termin vereinbart und nicht einfach in die Arztpraxis geht. Es gibt aber auch Teststationen, an denen man einen PCR-Test machen kann, so auch im Testzentrum Aichach (Am Plattenberg 12). Dort werden aber nur Abstriche gemacht - und keine Untersuchungen oder Krankschreibungen. Wer mit akuten Symptomen eines Atemwegsinfekts erkrankt ist und eine Covid-19-Infektion abklären möchte, dem empfiehlt das Landratsamt, sich an den Hausarzt zu wenden. Alle Testmöglichkeiten und wo welche Art von Corona-Test angeboten wird, listet das Landratsamt auf seiner Homepage auf.

Was passiert, wenn das PCR-Testergebnis da ist?

Sollte das PCR-Testergebnis negativ sein, kann die häusliche Isolation selbständig beendet werden. Ein positiver PCR-Test wird vom Labor direkt an das Gesundheitsamt gemeldet. Um das Gesundheitsamt wegen der hohen Fallzahl zu entlasten - und auch, um die Bearbeitung zu beschleunigen - hat das Landratsamt Aichach-Friedberg außerdem ein Meldeformular eingerichtet, das positiv getestete Personen ausfüllen können. Anschließend wird das Gesundheitsamt mit ihnen telefonisch Kontakt aufnehmen. Sofern alle Angaben vorliegen, wird automatisch ein Quarantänebescheid zugestellt. Sollten Fragen offen geblieben sein, werden diese durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes abgeklärt. "Die Bearbeitung kann aufgrund des hohen Fallaufkommens im Moment einige Tage in Anspruch nehmen. Wir bitten Sie deshalb von einer telefonischen Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt zunächst möglichst abzusehen", teilt das Landratsamt dabei mit.

Welche Quarantäneregelungen gelten?

Grundsätzlich dauert die Quarantäne für positiv getestete Personen 14 Tage. Sie starten an dem Tag, an dem die ersten Symptome aufgetreten sind. Bei asymptomatischen Krankheitsverläufen gilt der Tag, an dem der positive Test abgenommen wurde. Nach den 14 Tagen kann man die Quarantäne durch einen negativen Corona-Test beenden. Dabei muss der Corona-Test von geschultem Personal abgenommen werden; ein Selbsttest ist also nicht ausreichend. Erst wenn das negative Testergebnis dem Gesundheitsamt vorliegt, beendet dieses die Isolation.

Vollständig Geimpfte, die keinerlei Symptome bekommen haben, können sich bereits nach sieben Tagen aus der Quarantäne freitesten. Wenn jedoch eine Infektion mit der Omikron-Variante nachgewiesen wird, dann kann die Quarantäne nicht verkürzt werden, sondern beträgt ebenfalls 14 Tage und muss mit einem negativen PCR-Test beendet werden.

Eine Änderung der Quarantäneregelungen wird derzeit aber diskutiert, da mit der zunehmenden Ausbreitung der Omikron-Variante immer mehr Menschen in Quarantäne müssen. Deshalb soll die Quarantänedauer verkürzt werden und Beschäftigte der kritischen Infrastruktur sich unter bestimmten Voraussetzungen doch freitesten lassen können.

An wen wende ich mich, wenn ich ärztliche Hilfe benötige?

Auch hier ist in der Regel der Hausarzt der erste Ansprechpartner. Außerdem steht der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der 116117 zur Verfügung. Bei akuten oder lebensbedrohlichen Situation ist der Notruf 112 die richtige Nummer. "Bitte teilen Sie im Telefonat unbedingt mit, dass Sie positiv auf Corona getestet wurden", empfiehlt das Landratsamt Aichach-Friedberg.

Was ist mit den Kontaktpersonen?

Nicht jeder Kontakt wird als eng eingestuft - und damit als relevant, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Grundsätzlich gelten Menschen als enge Kontaktpersonen, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft:

Der Kontakt war für länger als zehn Minuten ohne Mund-/Nasenschutz näher als 1,5 Meter.

Bei einem direkten Gespräch reicht es bereits, wenn man dieses mit weniger als 1,5 Meter Abstand und ohne Maske geführt hat.

Auch nach einem gemeinsamem Aufenthalt in einem schlecht durchgelüfteten Raum für mehr als zehn Minuten gelten die anderen Personen als enge Kontaktpersonen.

Die relevanten Begegnungen gehen auf zwei Tage vor Symptombeginn bzw. den Testtag zurück.

Wer muss als enge Kontaktperson in Quarantäne?

Derzeit gilt für vollständig Geimpfte und Genesene noch, dass sie auch als enge Kontaktperson nicht in Quarantäne müssen. Das gilt auch für Haushaltsmitglieder. Dennoch wird empfohlen, die Kontakte freiwillig zu reduzieren und sich auf Symptome hin zu beobachten. Doch auch das wird sich unter den geplanten und noch nicht in Kraft getretenen Quarantäneregeln ändern. Dann müssen auch Geimpfte und Genesene für einen bestimmten Zeitraum in Quarantäne.

"Aufgrund des sehr hohen Fallaufkommens wird im Moment eine Kontaktpersonen-Quarantäne vor allem für ungeimpfte Haushaltsmitglieder und ungeimpfte Kontaktpersonen aus sensiblen Bereichen (bspw. Schule/Kita) ausgesprochen", heißt es vom Landratsamt. Für alle anderen Kontaktpersonen werde eine freiwillige und eigenverantwortliche Kontaktreduktion dringend empfohlen. "Wir bitten Sie, alle weiteren Kontaktpersonen privat zu benachrichtigen."

Hier gibt es weitere Informationen

Das Landratsamt Aichach-Friedberg hat eigens eine Internetseite mit allen Informationen rund um Corona eingerichtet. Hier gibt es sowohl die aktuellsten Corona-Zahlen, aber auch Informationen rund um Impfen, Testen und wie man sich im Falle einer Corona-Infektion verhalten sollte.