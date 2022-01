Aichach-Friedberg

19:00 Uhr

So viele Corona-Impfungen gab es zuletzt in Aichach-Friedberg

Knapp 5000 Menschen sind in der vergangenen Woche in Aichach-Friedberg gegen Corona geimpft worden.

Von Marina Wagenpfeil

Zwischen dem 14. und 20. Januar sind im Landkreis Aichach-Friedberg 4973 Menschen gegen Corona geimpft worden. Das sind deutlich weniger als in der Woche zuvor, als insgesamt 6443 Impfungen erfolgt sind. Der Rückgang geht dabei insbesondere auf Impfungen in den Impfzentren und deren mobilen Teams zurück. In den Arztpraxen ist die Zahl dagegen weitgehend auf dem gleichen Niveau.

