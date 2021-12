Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Umfrage in Aichach: Haben Sie schon Plätzchen gebacken?

Plätzchen gehören für die meisten zur Advents- und Weihnachtszeit dazu. Wir haben Passantinnen und Passanten in Aichach gefragt: Haben Sie schon Plätzchen gebacken?

Plus Plätzchen gehören für viele zur Weihnachtszeit einfach dazu. Wie sieht es hierzulande aus? Wird schon gebacken? Das haben wir auf dem Aichacher Stadtplatz gefragt.

Von Gerlinde Drexler

Die Weihnachtsvorbereitungen beginnen für viele Menschen mit dem Plätzchenbacken. Die einen haben eine ganze Reihe von Sorten, die sie auf dem Weihnachtsteller anbieten, andere haben besondere Rezepte. Andere begnügen sich mit einer kleineren Auswahl. Wir wollten von Passanten am Stadtplatz in Aichach wissen, wie es bei ihnen mit der Weihnachtsbäckerei aussieht und was sie für sie bedeutet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen