Aichach

vor 16 Min.

Geisterradler wird in Aichach von abbiegendem Auto übersehen

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in der Bahnhofstraße in Aichach verletzt worden.

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ist ein 59 Jahre alter Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei war er entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg in der Bahnhofstraße stadteinwärts unterwegs - sozusagen als Geisterradler. Gleichzeitig war ein 71 Jahre alter Autofahrer auf der Bahnhofstraße stadtauswärts unterwegs und wollte auf das Areal einer Tankstelle einbiegen. Er übersah den Radler, der über die Motorhaube auf den Gehweg stürzte. Zur weiteren Versorgung brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden am Auto und am hochwertigen Rennrad in einem mittleren vierstelligen Bereich. (AZ)

