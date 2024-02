In Zell tanzen am Weiberfasching Kobolde und Piraten

Beim Faschingstreiben im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell präsentieren sich Garden aus der ganzen Region. So ist die Stimmung in dem närrischen Dorf.

Mit einem bunten Faschingstreiben hat die Faschingsgesellschaft Zell ohne See den Endspurt in die Faschingssaison eingeläutet. Wie für den Weiberfasching typisch, waren hauptsächlich Närrinnen in die Zeller Faschingshalle gepilgert und feierten dort ausgelassen. Zu bestaunen gab es einiges: Faschingspräsident Norbert Bachmann hatte gleich mehrere bekannte Garden und Showtanzgruppen aus der Region in das närrische Dorf am Rande der Alpen eingeladen.

Zur Eröffnung präsentierten die Gastgeber von Zell ohne See ihr eigenes Programm und nahmen die Gäste mit in die „wunderbare Welt der Fabelwesen“. Neben Prinzenpaar, Hofmarschall und Prinzengarde lösten vor allem die grünen Kobolde in der Ranzengarde Kreisch-Alarm bei den Zuschauerinnen aus.

Die Hollaria Augsburg präsentierte in Zell ihr Motto „Das Leuchten des Waldes“. Foto: Patrick Stief

Doppelte Schwaben-Power gab es danach mit der Hollaria Augsburg und dem FFC Augsburg, die sich die Klinke in die Hand drückten. Unter dem Motto „Das Leuchten des Waldes“ zeigte die Hollaria in grünfunkelnden Kostümen beeindruckende Hebefiguren und Choreografien. Dem stand der Auftritt des FFC Augsburg, der die besten Tänze und Lieder aus Kinohits wie "Dirty Dancing" oder "Flashdance" präsentierte, in nichts nach.

Zum ersten Mal in Griesbeckerzell präsentierte sich im Anschluss die Showtanzgruppe Emotion aus Gersthofen. Verkleidet als wilde Piraten stürmten sie die Zeller Bühne und entführten das Publikum auf die sieben Weltmeere.

DJ Heiner sorgt für Partystimmung in Zell

Den kunterbunten Schlusspunkt setzte der CCK Fantasia aus Königsbrunn mit einer wilden Fahrt durch die verschiedenen Etagen ihres „Hotel Empire“. Insbesondere die Männer des CCK, die „Taktlosen 2.0“, heizten den Närrinnen in der Faschingshalle gegen Mitternacht noch einmal richtig ein.

Zwischen den Auftritten der Garden tanzten die Zuschauer in ihren bunten Kostümen übers Parkett. DJ Heiner sorgte mit fetziger Musik bis spät in die Nacht für Partystimmung und eine volle Tanzfläche.