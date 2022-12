Klarinettist Georg Arzberger veröffentlicht CD mit viel Fantasie

Plus Der in Sielenbach aufgewachsene Georg Arzberger und Pianist Julian Riem widmen sich selten gespielten Stücken von Schumann. Sie bringen Meisterwerke zum Klingen.

Das Fantasiestück ist eine typische Entwicklung des 19. Jahrhunderts: Im kleinen Rahmen und unbelastet durch komplizierte Formarchitektur sucht der Komponist den unmittelbaren emotionalen Ausdruck. Robert Schumann prägte den Begriff und schrieb – meist für Klavier solo – eine beträchtliche Zahl dieser kleinen Meisterwerke. Diesen Meisterwerken hat ein Meister der Klarinette, Georg Arzberger, gemeinsam mit dem Pianisten Julian Riem eine CD gewidmet mit dem vielsagenden Titel "Fantasie".