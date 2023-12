Aichach

06:00 Uhr

In der Sparkasse am Stadtplatz gibt es bald Wurst und Fleisch

In das ehemalige Sparkassengebäude am Aichacher Stadtplatz zieht die Metzgerei Rupp ein.

Plus Das Sparkassengebäude am Aichacher Stadtplatz wird umgebaut. Dort zieht die Metzgerei Rupp ein und plant Neues. Auch das Schuhhaus Winkler will umbauen.

Von Claudia Bammer

Es tut sich was in der Aichacher Innenstadt: In der früheren Sparkasse am Stadtplatz zieht eine Metzgerei ein. Bei dieser handelt es sich um die Metzgerei Rupp aus Gachenbach, die ihre Filiale vom Unteren Tor an den Stadtplatz verlegt, wie Inhaber Manfred Rupp gegenüber unserer Redaktion bestätigt. Der Nutzungsänderung und dem Umbau des Erdgeschosses des Gebäudes an der Ecke Stadtplatz und Koppoldstraße hat der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstagabend zugestimmt.

Das Gebäude, früher der Hauptsitz der Sparkasse, war im August an den Aichacher Immobilien-Unternehmer Peter Mannweiler verkauft worden. Schon gut ein Jahr zuvor war die Sparkasse ausgezogen und betrieb dort nur noch ihren Selbstbedienungsbereich weiter. Dieser Bereich mit Geldautomaten und Kontoauszugsdruckern bleibt auch erhalten. Er wird aber neu gestaltet und bekommt einen eigenen Eingang. Die Sparkasse ist in ihrem ehemaligen Gebäude Mieter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

