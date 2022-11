Liedermacher und Kabarettist Roland Hefter gastiert im Canada

Vor vollen Zuhörerreihen stellt Liedermacher und Kabarettist im Canada seine neue CD "So lang's no geht" vor. Seine Ideen stammen aus Erlebtem und Gelebtem.

Die Zuhörerreihen waren voll besetzt, als der Liedermacher, Kabarettist und - seit dieser Amtsperiode - Münchner Stadtrat Roland Hefter auf der Kulturbühne im Canada in Obermauerbach ( Aichach) auftrat. Zeitgleich ging es für die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft darum, die nächste Runde zu erreichen. Hefter selbst ist Dauerkartenbesitzer der "Löwen" und ein großer Fußballfan, was unschwer am Emblem auf seiner Gitarre zu erkennen ist. Dennoch legte er sein Handy auf die Seite und stimmte sich mit dem Publikum ab, dass "wir auf keinen Fall während der Aufführung draufschaun werden – egal, was passiert".

Von den Unterschieden zwischen Männern und Frauen

Hefter stellte vor allem seine Lieder über das Leben im Alltag von seiner neuen CD „So lang's no geht“ vor. Rund 80 Prozent seiner Ideen stammten aus Er- und Gelebtem im Alltag, sagte er. Seine Refrains sind kurz und gut zu merken. So stimmte das Publikum etwa beim Lied „Tut mir leid – des is da Neid“ schnell mit ein. Hefter stellte hierbei die Frage in den Raum: „Wie unzufrieden kann man mit seinem Körper sein, dass man in der Früh aufsteht und zum Joggen geht?“ Man müsse sich zu nichts zwingen, worauf man keine Lust hat, so Hefter in dem Lied.

Im Lauf des Abends kamen auch die Unterschiede zwischen Männern und Frauen zur Sprache. Hefter sprach von verschiedenen „Schubladen-Systemen“. Bei der Frau arbeite das Gehirn wie ein „Schweizer Uhrwerk“ oder eine Festplatte. Männer hingegen hätten nur bestimmte Themen wie Fußball, Kinder oder Essen in ihren Schubladen – die unterste sei dabei mitunter auch leer.

Verblasste Erinnerungen an alte Jugendlieben

Hefters Frauen beziehungsweise Freundinnen haben es mit ihm auch nicht immer leicht. Manchmal kann er sich an alte Jugendlieben gar nicht mehr erinnern („Ich dachte, du bist die Mama von der Sabine – Entschuldigung!“). Oder er entscheidet sich für eine so kleine Wohnung, dass seiner Freundin niemals einfallen würde, bei ihm einzuziehen.

Die Vorgeschichten zu seinen Liedern strapazierten die Lachmuskeln der Zuhörerinnen und Zuhörer und waren oft länger als die Lieder selbst. So auch bei „I mach des so, wie i will“. Hier erzählte er dem Publikum, wie er versucht hatte, seinen neuen „hochwertigen“ PVC-Boden in der Küche zu verlegen. Doch er scheiterte kläglich, weil er seine Socken und Schuhe eingeklebt hatte und der Boden Wellen warf. Als Hefter bei einem Fachbetrieb anrief und die Arbeit eines „Handwerksbetriebs“ reklamierte, rief er damit leise Zweifel hervor: "Ich glaube, der hat gemerkt, dass ich den Boden verlegt habe", so Hefter schmunzelnd.

Kostproben der nächsten Wiesnhits im Canada

Einen größeren Block nach der Pause widmete er der Wiesn in München. Hefter schreibt seit einigen Jahren Wiesnhits, wie er dem Publikum mitteilte. Der für 2020 hieß "Es wird koa Wiesn geben“. Auch für 2023 arbeitet er bereits fleißig an einem. Erste Kostproben gab er im Canada zum Besten. Hefter hat mit seiner Band "Isarrider" tatsächlich auf diversen Oktoberfesten in Kamerun, Vietnam, Kambodscha und Thailand gespielt, sagt er auf Nachfrage. Ob aber der „Huber Wolfi“ in Kamerun tatsächlich dabei war und die Gäste mit Schweinsbraten, gewürzt mit einem Koffer voll Maggi, verköstigte, verriet er nicht.

In seinem „Liebeslied“ schilderte er, was in seinen Augen wahre Liebe ist: „Liebe ist, mit seiner Liebsten zum Ikea zu gehen, obwohl des nervig ist.“ Den offiziellen Teil des Abends schloss er mit dem Titelsong seiner CD „So lang's no geht“: Darin heißt es, er werde immer seine Motorradkluft tragen und einen Anzug nur im Sarg. Erst nach mehreren Zugaben ließ das Publikum ihn nach insgesamt zwei Stunden von der Bühne.