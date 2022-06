Mediziner soll für Totenschau Polizeisiegel ignoriert haben

Plus Gegen einen Strafbefehl über 3600 Euro wegen Siegelbruchs legt der Arzt Einspruch ein. Obwohl ein wichtiger Zeuge fehlt, trifft das Gericht eine Entscheidung.

Aus allen Wolken gefallen war ein 76-jähriger Arzt aus dem Landkreis, als er einen Strafbefehl aus dem Briefkasten holte. Wegen Siegelbruch sollte er 3600 Euro (30 Tagessätze zu je 120 Euro) bezahlen. Der Vorwurf: Bei einer Leichenschau Anfang Januar soll der Arzt das Polizeisiegel an der Tür ohne Rücksprache mit der Behörde aufgebrochen haben. Das bestritt der Mediziner vehement bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht.