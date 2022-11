Aichach

06:00 Uhr

Mitten in Oberbernbach entstehen 33 neue Wohnungen

Plus Der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats stimmt den jetzt abgespeckten Bauanträgen für insgesamt vier Mehrfamilienhäuser auf zwei Grundstücken zu.

Von Christian Lichtenstern

Im September und Oktober hat der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats zwei Anträge für die Bebauung von großen Grundstücken mit Mehrfamilienhäusern im Stadtteil Oberbernbach noch als zu massiv abgelehnt. Die Bauvorhaben wurden abgespeckt, und jetzt stimmte der Ausschuss zu. Nun können dort 26 Wohnungen in drei Gebäuden an der Hauptstraße und weitere sieben Wohneinheiten in einem gegenüberliegenden Projekt an der Dekan-Atterer-Straße entstehen.

