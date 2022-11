Museums-App: Per Wischbewegung in die Geschichte katapultiert

Plus Im Wittelsbacher Museum kann Geschichte nun mit einer App digital erlebt werden. Diese bietet einen 360-Grad-Rundgang, Fotos, einen Audio-Guide und mehr.

Vom Wohnzimmersessel aus in die Geschichte des Wittelsbacher Landes eintauchen – das geht inzwischen. Denn die Stadt Aichach und das Wittelsbacher Museum haben eine App in Auftrag gegeben, die Interessierten barrierefrei Zugang zum Museum bietet. Jetzt stellten Museumsleiterin Sarah Schormair, Bürgermeister Klaus Habermann und Aurelija Igel, Leiterin des Hauptamtes im Aichacher Rathaus, die neue App vor.