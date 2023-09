Burgkirche in Oberwittelsbach bekommt den bischöflichen Segen

Neun Jahre hat die Sanierung der Burgkirche im Aichacher Ortsteil Oberwittelsbach gedauert. Zum Abschluss kommt Bischof Bertram Meier zur Altarsegnung.

Sie galt als "schwierige Patientin", nun ist sie geheilt: Am Ostersonntag hat die Pfarrgemeinde "Maria vom Siege" nach der langwierigen Generalsanierung wieder ihren ersten Gottesdienst in der Burgkirche in Oberwittelsbach gefeiert. Am Samstag, 23. September, kommt Diözesanbischof Bertram Meier zur Segnung des neuen Volksaltars in den Aichacher Stadtteil. Der Gottesdienst beginnt um 17 Uhr und setzt den feierlichen Schlusspunkt unter das Großprojekt.

Wolfgang Lenz von der Kirchenverwaltung freut sich auf den Samstag. Dass der Diözesanbischof kommt, nennt er "ein Jahrhundertereignis" für Oberwittelsbach. Bischof Bertram Meier wird gegen 16.45 Uhr am Gemeinschaftshaus empfangen, wo die Aichacher Stadtkapelle spielt. Von dort geht es gemeinsam zur Burgkirche. Etwa 240 Personen haben in der Kirche Platz. Für alle, die nicht mehr hineinkommen, wird der Ton nach draußen übertragen. Wolfgang Lenz wird wieder an der Orgel sitzen und mit einem weiteren Musiker und dem Chor den Gottesdienst umrahmen.

Begegnungsabend auf dem Burgplatz in Oberwittelsbach

An den Gottesdienst schließt sich ein Begegnungsabend auf dem Burgplatz an, für den der Pfarrgemeinderat auf viele Gäste hofft. "Wir haben reichlich Essen bestellt", sagt Lenz. Die Stadt stellt eigens Häuschen vom Christkindlmarkt auf. In denen gibt es Semmeln mit Schnitzeln oder Braten, aber auch Vegetarisches, Getränke und Kuchen. Kinder können am Lagerfeuer Stockbrot grillen. "Wir hoffen, dass das Wetter mitmacht", sagt Lenz. Seit dem ersten Gottesdienst an Ostern hat das Gemeindeleben wieder Fahrt aufgenommen. Es sei schön, dass wieder Gottesdienste vor Ort gefeiert werden können, sagt Lenz: "Wenn wir schon so eine schöne Kirche haben."

Die Burgkirche ist in der Tat etwas Besonderes. Sie ist 800 Jahre alt und steht am wohl geschichtsträchtigsten Ort im Landkreis - am Stammsitz der Wittelsbacher. Denn nach 1115 hatten die Grafen von Scheyern ihren Stammsitz auf die Burg in Oberwittelsbach verlegt und sich fortan „Pfalzgrafen von Wittelsbach“ genannt. Nachdem der letzte Pfalzgraf der Familie, Otto VIII., 1208 den deutschen König Philipp von Schwaben in Bamberg ermordet hatte, wurde die Burg im Jahr 1209 geschleift, also völlig zerstört. Heute zeugen von ihr nur noch vereinzelte Mauerreste und die Burgkirche.

Die Burgkirche entstand in drei großen Bauphasen

Der Kirchenbau entstand ab 1250 in drei großen Bauphasen, wie das Staatliche Bauamt festhält. Die einstige Burgkapelle bildet den Kern der heutigen Kirche. Sie ruht somit zum Teil auf Mauerresten der geschleiften Burg, Steine der Burg sollen für die Kirche verwendet worden sein. Das Kirchenschiff mit den Strebepfeilern und einem Satteldachturm wurden um 1420 errichtet. In dieser Zeit erlangte die Kirche auch ihre eigentliche Bedeutung als Marien- und Wallfahrtskirche.

2005 wurden starke Schäden am Tonnengewölbe des Langhauses festgestellt. Das Staatliche Bauamt Augsburg ergriff daraufhin Notsicherheitsmaßnahmen. 2009 begann es, die dringend erforderliche Generalsanierung zu planen. Der Startschuss für die Sanierung fiel 2014. Mit den Arbeiten wurde das Ingenieurbüro Wolfrum & Römer GmbH beauftragt.

Fachleute ersinnen ein einzigartiges Verfahren für das Gewölbe

Bei den Untersuchungen zeigte sich, dass die Schäden größer waren als angenommen. Teile des Gewölbes hingen zehn bis 20 Zentimeter durch. Im Dachbereich fanden sich marode Balken und schadhafte Mauerkronen. Im Mauerwerk befanden sich bis zu 20 Zentimeter breite Risse. Die Fundamente waren wackelig und der Hang, auf dem die Kirche steht, bröckelte weg. Das ganze Deckengewölbe war instabil, woraus sich große statische Probleme ergaben. Das Gewölbe hatte sich abgesenkt und war nicht mehr standsicher.

Die massiven Schäden am Gewölbe brachten den Zeitplan gehörig durcheinander und verteuerten das Projekt. Um möglichst viel von der historischen Bausubstanz zu erhalten, tüftelten die Fachleute ein einzigartiges Verfahren aus, mit dem das Gewölbe in seine ursprüngliche Form gebracht wurde. Dafür erhielten das Staatliche Bauamt und das Ingenieurbüro Wolfrum & Römer 2020 den Bayerischen Denkmalpflegepreis in Gold. Diesen Preis vergibt die Bayerische Ingenieurkammer-Bau mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. 2021 wurde noch das Inventar saniert. Anfang des Jahres 2023 waren die Arbeiten abgeschlossen und die Kirche wurde wieder der Kirchengemeinde übergeben. Die Kosten für die Sanierung, rund 4,3 Millionen Euro, wurden entsprechend den Besitzverhältnissen aufgeteilt: 60 Prozent trug der Freistaat Bayern, 40 Prozent die katholische Kirche.

Aus Sicherheitsgründen ist die Burgkirche nur zu den Gottesdiensten geöffnet. Wie Wolfgang Lenz berichtet, denkt die Kirchenverwaltung darüber nach, sie für Besucher zu öffnen. Konkret sei das aber noch nicht.