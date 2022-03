29-Jähriger bestellt im Internet, zahlt nie – und landet in Aichach vor Gericht

Plus Ein Mann bestellt für rund 3000 Euro Waren im Internet, obwohl er nicht zahlen kann. Dafür muss er sich vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten.

Weil er finanziell klamm war, kaufte ein 29-Jähriger Anfang vergangenen Jahres Waren über das Internet, bezahlte sie aber nicht. Insgesamt gab er drei Bestellungen für rund 3000 Euro auf. Lediglich einen Computer im Wert von etwa 1500 Euro gab er wieder zurück. Den Rest behielt er. Vor dem Amtsgericht Aichach musste sich der 29-Jährige, der damals im nördlichen Landkreis lebte, nun wegen Betrugs und versuchten Betrugs verantworten.