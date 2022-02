Prozess: 47-Jährige vermittelt illegal Hunde aus Rumänien in Deutschland

Plus Vier Jahre lang vermittelt eine Frau ohne Erlaubnis Hunde nach Deutschland. Sie bekommt einen Bußgeldbescheid, der Fall landet vor Gericht. Dort kommt es anders.

Ein Herz für Tiere hat offensichtlich eine 47-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg. Sie unterstützte einen Verein aus dem Saarland, der für Hunde ein neues Zuhause suchte. Das Problem: Die Tiere kamen aus Rumänien nach Deutschland, und die 47-Jährige hatte weder eine Erlaubnis, die Vierbeiner über die Grenze zu bringen, noch durfte sie diese an neue Besitzer vermitteln. Weil sie all das trotzdem tat, erhielt sie einen Bußgeldbescheid über 1365 Euro. Dagegen legte sie Einspruch ein. Der Aichacher Amtsrichter Axel Hellriegel stand nun vor einer besonderen Herausforderung.