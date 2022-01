Prozess in Aichach: Auszubildende nimmt Kleidung mit und bezahlt sie nicht

Plus Eine 18-Jährige will Schuhe und einen Gürtel zu Hause anprobieren und sie dann zurückbringen oder zahlen. Bis heute wartet der Aichacher Ladenbesitzer auf sein Geld.

Unverfroren war eine heute 19-Jährige aus Aichach. Vor einem Jahr nahm sie aus einem Geschäft in Aichach Kleidung zur Anprobe mit nach Hause. Sie brachte die Ware weder zurück noch bezahlte sie sie. Zur Verhandlung vor der Jugendrichterin am Amtsgericht Aichach erschien die Auszubildende kürzlich nicht. Das hat Folgen.