Aichach

vor 16 Min.

Raubüberfall auf Rewe in Aichach: Polizei sucht weiter nach dem Täter

Auf den alten Rewe-Markt am Wittelsbacher Weg, Ecke Schrobenhausener Straße, in Aichach wurde im April 2022 ein Raubüberfall verübt. Mittlerweile wurde das Gebäude abgerissen.

Plus Auch ein Jahr nach dem Aufsehen erregenden Überfall in einem Aichacher Supermarkt gibt es keinen Tatverdächtigen. Ein Detail ist jetzt bekannt. Worauf die Polizei hofft.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass auf den ehemaligen Aichacher Rewe-Markt an der Ecke Wittelsbacher Weg und Schrobenhausener Straße ein Raubüberfall verübt wurde. Der Täter, der etwa 20 Jahre alt gewesen sein soll, konnte nach der Tat unerkannt flüchten. Er wurde bisher nicht gefunden. Dennoch hoffen Polizei und Staatsanwaltschaft, dass in der Zukunft Hinweise auftauchen, die zum Täter führen könnten. Der Supermarkt am nördlichen Ortsausgang der Stadt wurde - unabhängig von dem Vorfall - mittlerweile abgerissen und wird durch einen Neubau ersetzt.

Am Abend des 19. April 2022 wartete der Täter im Rewe-Markt auf den Ladenschluss um 20 Uhr. Kurz davor erklärte er einem Mitarbeiter des Marktes, dass dies ein Überfall sei und bedrohte diesen mit einer Waffe. Danach dirigierte er den Angestellten ins Büro, wo er noch einen weiteren Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin in seine Gewalt brachte. Wie es im Polizeibericht von damals hieß, entnahm der Täter dann aus dem Bürotrakt einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag, fesselte die drei Angestellten und flüchtete anschließend. Die Polizei ging davon aus, dass der junge Mann zu Fuß unterwegs war. Das Personal konnte sich kurz darauf befreien und über Notruf die Polizei verständigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen