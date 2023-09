Aichach

Roswitha Kappler lässt Kinder spielen wie im Mittelalter

Roswitha Kappler organisiert seit rund 17 Jahren das Kinderspectaculum im Spitalgarten. Historische Kleidung zu tragen gehört bei den Mittelalterlichen Markttagen in Aichach dazu.

Plus Die 65-Jährige organisiert zum sechsten Mal bei den Mittelalterlichen Markttagen in Aichach das Kinderspectaculum im Spitalgarten. Heuer ist es das letzte Mal.

Drei Kleider hat sich Roswitha Kappler für die Mittelalterlichen Markttage in Aichach selbst genäht. Das blaue ist ihr Lieblingskleid. Es ist auch das einzige, das bereits einen Farbklecks hat, denn die 65-Jährige organisiert schon zum sechsten Mal in Kooperation mit der Stadt Aichach das Kinderspectaculum im Spitalgarten. Heuer allerdings zum letzten Mal: Die Leiterin der Kinderkrippe Sonnenschein geht in Rente.

Der Garten des Heilig-Geist-Spitals wird auch diesmal wieder zum Mitmachgarten für die Kleinen. Buben und Mädchen können Schmuck basteln, ihr eigenes Schwert gestalten und mittelalterliche Spiele spielen. An über zehn Stationen und einem großen Zelt können sie das Mittelalter erleben.

