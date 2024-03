Sandgrube im Blumenthaler Forst soll erweitert werden

Beim Aichacher Ortsteil Klingen werden im Blumenthaler Forst Kies und Sand abgebaut. Jetzt ist ein weiterer Abbau von Quarzsand und Quarzkies geplant.

Schon seit 2008 wird im Blumenthaler Forst im Kohlgrund beim Aichacher Ortsteil Klingen Erde, insbesondere Kiessand, abgebaut. Die Abbaugenehmigung wurde 2018 verlängert. Nun plant der Eigentümer über eine neue Betreiberfirma weiteren Quarzsand und Kies westlich der bestehenden Sandgrube abzubauen, wurde der Aichacher Bauausschuss informiert.

Weil sich bei dem Material um einen Bodenschatz handelt, läuft das Verfahrenfür den Quarzkiestagebau "St. Markus" beim Bergamt Südbayern, die Stadt Aichach kann dazu Stellung nehmen. Bei einem Scoping-Temin 2021 wurde laut Bauamt die damals geplante Abbaufläche besichtigt. 17,5 Hektar sollten in 30 Jahren abgebaut werden. Stadt und Untere Naturschutzbehörde plädierten für kleinere Teilflächen mit kürzerer Laufzeit.

350.000 Kubikmeter aus dem Blumenthaler Forst

Nach dem jetzt vorliegenden Antrag sollen auf einer Fläche von 4,2 Hektar im Trockenabbau Quarzsand und Quarzkies abgebaut werden. In etwa zehn Jahren sollen bei einer Abbautiefe von drei bis 22 Metern circa 350.000 Kubikmeter entnommen und anschließend wieder verfüllt werden. Für das Vorhaben sind ein Raumordnungsverfahren und ein ist ein Rahmenbetriebsplan mit Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. Ob der Abbau genehmigt wird, ist noch offen. Die Stadt legt in ihrer Stellungnahme nun Wert darauf, dass nur Z0-Material, also unbelasteter Erdaushub, zum Verfüllen verwendet werden darf, und für die Abnutzung der städtischen Straßen eine Bankbürgschaft hinterlegt wird. Außerdem will die Stadt am Hauptbetriebsplan wieder beteiligt werd. Darüber war sich der Ausschuss einig.