Aichach

18:00 Uhr

Später ins "Himmelreich": Baugebiet in Ecknach verzögert sich

Das Baugebiet "Himmelreich", das im Aichacher Ortsteil Ecknach links neben der Bebauung an der Bergstraße (rechts im Bild) entstehen soll, verzögert sich voraussichtlich um ein Jahr.

Plus Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts trifft auch die Stadt Aichach: Das Bebauungsplanverfahren für das Baugebiet in Ecknach muss von vorn beginnen.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Wer im Baugebiet "Himmelreich" im Aichacher Ortsteil Ecknach bauen will, braucht Geduld: Noch in diesem Jahr hätte Baurecht herrschen sollen, doch jetzt verzögert sich das Verfahren. Der Grund dafür ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Darüber informierten Bürgermeister Klaus Habermann und Ender Aydin vom Bauamt am Donnerstagabend den Aichacher Stadtrat. Das Bebauungsplanverfahren muss von vorn beginnen. Der Zeitverlust laut Aydin: voraussichtlich etwa ein Jahr.

Der Bebauungsplan, mit dem im "Himmelreich" Baurecht für etwa 24 Wohnhäuser geschaffen wird, sollte im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Bislang war das nach § 13b des Baugesetzbuches (BauGB) bei Flächen von weniger als 10.000 Quadratmetern für Wohnnutzung möglich, wenn sie sich direkt an Wohnbebauung anschließen – so wie in Ecknach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen