Verfahren gegen zwei Sicherheitsleute vom Baarer Brauereifest eingestellt

Plus Beim Brauereifest in Unterbaar sollen Sicherheitsleute einen Besucher aus dem Zelt geworfen haben. Das Verfahren gegen zwei von ihnen wurde nun eingestellt.

Sicherheitsleute sollen einen 24-jährigen Besucher des Brauereifestes in Unterbaar an Händen und Füßen aus der Bar im Zelt gezogen und auf den Boden geworfen haben. Dabei ging auch sein T-Shirt kaputt. Die drei Sicherheitsleute – 28, 24 und 23 Jahre alt – wurden wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt. Beim Prozess vor dem Aichacher Amtsgericht sagten fast zehn Zeugen aus (wir berichteten). Zwei weitere sollten bei der Fortsetzung der Verhandlung gehört werden. Doch dann kam alles ganz anders.