Verkaufsoffener Sonntag im Frühling wird verschoben

Zum Spargel- und Spezialitätenmarkt im April dürfen auch die Geschäfte in der Aichacher Innenstadt öffnen. Das liegt an einer Verschiebung.

Eigentlich sollte im Frühling in Aichach die Leistungs- und Verkaufsschau Wila stattfinden, und in Kombination mit ihr einer der vier verkaufsoffenen Sonntage des Jahres. Die Wila wurde allerdings auf 2025 verschoben. Der Grund: 2024 findet in der Nachbarstadt Schrobenhausen die Messe Soba statt.

Die Aktionsgemienschaft Aichach (Aga) hat deshalb beantragt, auch den verkaufsoffenen Sonntag zu tauschen. 2024 soll der erste verkaufsoffene Sonntag in Verbindung mit dem Spargel- un dSpezialitätenmarkt am 21. April stattfinden, 2025 dann in Verbindung mit der Wila und der Autoschau am 18. Mai. Der Aichacher Stadtrat stimmte einmütig zu. Öffnen dürfen jeweils die Geschäfte in der Innenstadt sowie in der Oberen und Unteren Vorstadt. (bac)