Verstärkerbusse im Schulverkehr fahren weiter

Zusätzliche Busse sind auf drei Verbindungen zu Aichacher Schulen im Einsatz. Vorerst soll das so bleiben, hat der Finanzausschuss beschlossen.

Damit die Schulbusse in der Corona-Pandemie nicht zu voll sind, sind seit September 2020 Verstärkerbusse im Einsatz. Das wird nun bis zu den Osterferien fortgesetzt. Der Verlängerung stimmte der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats einstimmig zu.