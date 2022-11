Verstieß ein Unternehmer mit seinem Lagerplatz gegen das Abfallgesetz?

Plus 30.000 Euro soll ein Transportunternehmer bezahlen, weil er vermeintlich zu viel Aushubmaterial lagert. Im Prozess in Aichach kritisiert der Verteidiger das Landratsamt.

Ab wann fällt Abfall in die Kategorie Abfall? Das war eine der Fragen, mit denen sich am Mittwoch das Amtsgericht Aichach befassen musste. Ein 55-jähriger Transportunternehmer aus dem nördlichen Landkreis hatte einen Strafbefehl über 30.000 Euro (60 Tagessätze zu je 500 Euro) bekommen, weil auf seinem Lagerplatz zu viel Aushubmaterial lagern soll. Beim Bodenaushub soll er außerdem die zulässige Lagerdauer von einem Jahr überschritten haben. Ein weiterer Vorwurf war, dass der Unternehmer eine nicht genehmigte Siebanlage betreibe. Gegen den Strafbefehl wegen vorsätzlichen unerlaubten Betreibens von Anlagen hatte der 55-Jährige Einspruch eingelegt.