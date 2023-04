Aichach

06:00 Uhr

Wo das Griesbacherl durch Aichach fließt

Plus Von Untergriesbach her kommend plätschert das Griesbacherl durch das Aichacher Stadtgebiet - nicht überall ist es zu sehen. Früher floß es direkt über den Stadtplatz.

Von Claudia Bammer

Das Griesbacherl kennt in Aichach wohl jeder. Doch wo genau fließt es? An einigen Stellen verschwindet es unter der Erdoberfläche und kommt anderswo wieder ans Tageslicht. Über seinen genauen Verlauf informierte Bauamtsleiterin Carola Küspert kürzlich im Bauausschuss des Stadtrats.

Die Quelle des Griesbacherls liegt in Untergriesbach. Von dort fließt es in westlicher Richtung unter der Bundesstraße 300 hindurch und weiter in den Berufsschulweiher. Am Auslauf teilt sich das Griesbacherl in den oberen und den unteren Griesbach. Der obere fließt nördlich der Kleingartenanlage entlang des Fußweges am Pfarrzentrum vorbei bis zum Kindergarten an der Schulstraße. Von dort führt eine Verrohrung nach Süden, wo sich dieser Teil des Griesbacherls wieder mit dem südlichen Verlauf vereint.

