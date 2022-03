Aichach

vor 16 Min.

Zwei Künstlerinnen präsentieren eine Ausstellung in Aichach

Maria-Luise Strohmenger (links) und Ulrike Fischer-Mayerle (rechts) stellen in der Sparkassengalerie in Aichach ihre Bilder aus. Dazu gratulierte Birgit Cischek.

Plus Maria-Luise Strohmenger und Ulrike Fischer-Mayerle stellen unterschiedliche Werke in der Sparkassengalerie Aichach aus. Eines verbindet die Künstlerinnen.

Von Erich Echter

Maria-Luise Strohmenger und Ulrike Fischer-Mayerle präsentieren aktuell eine Gemeinschaftsausstellung in Aichach. Beide sind Mitglieder beim Verein AIC Creativ. Dort hat sich auch ihre Zusammenarbeit ergeben. Welche Gemeinsamkeit sie trotz aller künstlerischen Unterschiede haben, können Besucher ab sofort in der Sparkassengalerie an der Donauwörther Straße erleben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

