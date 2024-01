Aindling

Aindling baut altes Sportheim zusammen mit Schützen und Musikern um

Plus Das alte Sportheim des TSV Aindling droht zu verfallen. Der Markt beteiligt sich nun an der Sanierung, um später Räume für die Senioren- und Jugendarbeit zu haben.

Von Evelin Grauer

Seit 2008 steht das alte Aindlinger Sportheim am Schüsselhauser Kreuz leer. Das Gebäude, das mittlerweile der Gemeinde gehört, droht langsam zu verfallen. Seit mehreren Jahren gibt es bereits Pläne, dass der Musikverein Aindling und die Privilegierte Schützengesellschaft Aindling das Haus renovieren, umbauen und nutzen wollen. Doch naturschutzrechtliche Bedenken bremsten das Vorhaben lange aus. Nun will der Markt Aindling mit in das Projekt einsteigen.

Wie Bürgermeisterin Gertrud Hitzler in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte, könnte die Gemeinde insbesondere den ehemaligen Gastraum für die Seniorenarbeit und gegebenenfalls auch für die Jugendarbeit nutzen. Die Vereine benötigten die Räume überwiegend an festgelegten Tagen an den Abenden und teilweise an den Wochenenden. Somit stünden diese tagsüber und auch an einigen Abenden zur Verfügung.

