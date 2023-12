Aindling

Aindling plant kleines Baugebiet bei der Mittelschule

Plus In der Januarsitzung des Aindlinger Gemeinderats sollen die Pläne für ein neues kleines Baugebiet vorgestellt werden. Eine Bauvoranfrage in Edenhausen wird abgelehnt.

Um zwei Bauvorhaben ging es in der jüngsten Sitzung des Aindlinger Bau- und Umweltausschusses. Die Gemeinde plant südlich der Mittelschule ein kleines Baugebiet mit zwei oder drei Häusern. Im Aindlinger Ortsteil Edenhausen würde ein Bauherr auf einem großen Grundstück gerne vier Einfamilienhäuser mit Garagen errichten. Diese Voranfrage sah der Ausschuss kritisch.

Wie in der Sitzungsvorlage beschrieben, würde der Bauherr das großzügige Grundstück gerne in sieben Teilgrundstücke teilen. Auf vier Teilflächen sollen dann neue Häuser entstehen. Geplant sind Einfamilienhäuser und Nebengebäude in zweigeschossiger Bebauung mit Erdgeschoss und Obergeschoss. Eines der restlichen Teilgrundstücke ist bereits mit einem Wohnhaus bebaut, ein weiteres ist für die landwirtschaftliche Nutzung reserviert. Hinzu kommt ein separates Flurstück für die Erschließung der beiden Grundstücke, die in der Nähe des Edenhauser Bachs vorgesehen sind. Wie Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Nachfrage unserer Redaktion erläuterte, bestehe bei diesen beiden Teilbereichen eine erhebliche Überschwemmungsgefahr.

