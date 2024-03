Diese Herausforderungen kommen in Kürze auf Aindling zu

Plus Bei der Bürgerversammlung im Aindlinger Moosbräusaal geht Bürgermeisterin Gertrud Hitzler vor allem auf die Kinderbetreuung und einen möglichen Blackout ein.

Die Zukunft der Aindlinger Grundschule, die Ausgaben des Marktes und ein möglicher, flächendeckender Stromausfall waren drei der großen Themen bei der ersten Bürgerversammlung der Gemeinde im Moosbräusaal. Rund 60 Besucherinnen und Besucher verfolgten dort den Rückblick von Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf 2023 und den Ausblick auf die kommenden Jahre. Als eine der größten Herausforderungen gilt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/27.

Da die stufenweise Einführung bereits in rund zwei Jahren beginnt, sei bei diesem Thema Eile geboten, erläuterte Hitzler. Ab dem Schuljahr 2029/2030 gelte der Anspruch erstmals für alle Kinder im Grundschulalter. Dann muss die Gemeinde täglich, von Montag bis Freitag, eine Betreuung von acht Stunden inklusive Unterrichtszeit anbieten. Auch in den Ferien müssen die Kinder betreut werden. Schließzeiten sind für maximal vier Wochen im Jahr vorgesehen. Auch Schulbusse würden dann noch häufiger benötigt als jetzt.