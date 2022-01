Einsatz in Aindling: Fünf Feuerwehren rücken zum AWO-Heim aus

Weil ein Zimmerbrand im AWO-Heim in Aindling gemeldet wurde, rückten fünf Feuerwehren am Montagabend dorthin aus. Vor Ort stellte sich die Lage jedoch anders dar.

Fünf Feuerwehren aus dem westlichen Landkreis Aichach-Friedberg sowie aus dem Nachbarlandkreis Augsburg sind am Montag gegen 17.30 Uhr zum Aindlinger AWO-Heim ausgerückt. Dort war ein Zimmerbrand gemeldet worden.

Vor Ort konnte die Feuerwehr allerdings weder einen Zimmerbrand noch eine ausgelöste Brandmeldeanlage feststellen. Weitere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Aindling erkundeten das Betreute Wohnen am Schüsselhauser Weg. Hier wurden die Einsatzkräfte bereits erwartet.

Einsatz in AWO-Heim Aindling: Wasserkocher auf Herdplatte sorgt für Rauch

Ein Wasserkocher auf einer eingeschalteten Herdplatte hatte nach Angaben der Aindlinger Wehr für Rauch in einer Wohnung gesorgt. Die Bewohnerin konnte sich rechtzeitig zu einer Nachbarin retten. Sie erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt.

Fünf Feuerwehren rückten am späten Montagnachmittag zu einem vermeintlichen Zimmerbrand im AWO-Heim in Aindling aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass im Betreuten Wohnen ein Wasserkocher auf einer eingeschalteten Herdplatte für Rauch gesorgt hatte. Foto: Andreas Ehleider

Die Aindlinger Feuerwehr setzte einen Atemschutztrupp sowie einen Überdrucklüfter ein, um die Wohnung rauchfrei zu bekommen. Die weiteren alarmierten Kräfte aus Todtenweis, Pichl-Binnenbach, Stotzard und Langweid konnten ihre Einsatzfahrt abbrechen beziehungsweise wieder abrücken.

Einsatzkräfte: Richtiges Absetzen eines Notrufes ist wichtig

Wie die Aindlinger Wehr am Dienstag mitteilte, hatte sich bei der Übermittlung des Notrufes zur Polizei oder von der Polizei zur Integrierten Leitstelle wohl ein Fehler eingeschlichen. In diesem Zusammenhang weisen die Rettungskräfte darauf hin, wie wichtig das richtige Absetzen eines Notrufes ist. Unabhängig von dem Einsatz in dem Seniorenheim am Montag appellieren die Einsatzkräfte außerdem an Bürgerinnen und Bürger, Hausnummernschilder gut sichtbar anzubringen, damit Rettungskräfte in Notfall schnell die Einsatzstelle oder zu Patientinnen und Patienten finden.